مكتبات الشارقة تستقطب 8 آلاف قارئ من 55 دولة رقمياً

المصدر: (الشارقة - وام)

استفادت مكتبات الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، من الحلول التقنية المتطورة، وابتكرت طرقاً وأساليب حديثة ومميزة أبقت روّادها على مقربة من الفعل الثقافي، وعملت على ضمان استمرارية الفعاليات.

حيث نظّمت سلسلة من الجلسات الثقافية والحوارية والتنموية عن بُعد استضافت خلالها طيفاً واسعاً من المبدعين والخبراء في مختلف المجالات، كما أطلقت العديد من المبادرات الاستثنائية التي تعكس مكانتها كصرح حاضن للإبداع والمعرفة. وفي خطوة نوعية وغير مسبوقة على صعيد العمل الثقافي المحلي أتاحت المكتبات خلال فترة الحجر الصحي أكثر من 6 ملايين كتاب ومصدر معرفي بأكثر من 10 لغات مختلفة بشكل مجاني أمام جمهورها ولمدّة 3 أشهر.

ونتيجة لهذه المبادرة نجحت المكتبات بمنصتها الإلكترونية في الوصول إلى ما يزيد على 8 آلاف قارئ من 55 بلداً حول العالم.

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