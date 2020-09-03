القرية العالمية تنظم أكبر حفل افتراضي لموسيقى الروك يجمع ثقافات العالم في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تعاون طيران الإمارات ومجموعة جميرا معها، لرعاية حفل افتتاح موسم اليوبيل الفضي (النسخة الخامسة والعشرين) للقرية العالمية. وستدعم هذه الرعاية من كلا الجهتين، هذا الحفل الافتراضي، الذي يعتبر الأضخم في العالم، والذي يشهد اهتماماً دولياً، فهو بمثابة إلهام لخيال الملايين من عشاق الفن الذين يتطلعون لمشاهدته.

وسيتم تنظيم الحفل، بالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية، أحد أكبر شبكات الراديو في المنطقة، بمشاركة آلاف الفنانين والموسيقيين من جميع أنحاء العالم. ويمكن متابعة فعاليات الحفل على المسرح الرئيس للقرية العالمية، ومختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بتاريخ 30 أكتوبر 2020. وقد أكّدت طيران الإمارات، أن الحفل سيعرض على رحلاتها عبر نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ICE، الحائز جوائز عالمية. وسيتم بث الحفلة الافتراضية على شاشات المسرح الرئيس في القرية العالمية، وسيتمكن المتابعون في جميع أنحاء العالم أيضاً، من حضوره عبر الإنترنت.

وستؤدي الفرقة العالمية 4 من أشهر أغاني موسيقى الروك، وهي: أغنية «وات آوندرفول وورلد» لفرقة الروك الأمريكية «رامونيس»، وأغنية «روكين أول أوفر ذا وورلد» لفرقة الروك البريطانية «ستاتس كيو»، وأغنية «يو جيت وات يو جيف» لفرقة الروك الأمريكية «نيو راديكالز»، وأغنية «وي ويل روك يو» لفرقة الروك البريطانية «كوين».

وقد تم اختيار هذه المجموعة الكلاسيكية من الأغاني، لشعبيتها، ومعاني كلماتها التي تعكس روح المناسبة المغناة فيها. سيشارك في الحفل مئات الفنانين الذي سجلوا أسماءهم رسمياً للانضمام، وهم من أكثر من 70 دولة حول العالم.

مواهب مبدعة وقالت جاكي إيلينبي، المدير التنفيذي للتسويق والفعاليات في القرية العالمية: «نحتفل في القرية العالمية خلال كل موسم، بالتنوع الثقافي الغني الذي نقدمه، إضافةً إلى تسليط الضوء على أروع المواهب المبدعة، التي يمتلكها ضيوفنا من جميع أنحاء العالم.

حرصنا على أن تكون احتفاليتنا بالموسم الخامس والعشرين، فعالية تفاعلية شاملة، يمكن للجميع أن يستمتعوا بها، بغض النظر عن الدولة التي يوجدون بها. وتجسّد هذه الفعالية، روح التقارب بين شعوب وثقافات العالم بمختلف الأعمار والجنسيات والمواهب، في حدث ترفيهي وثقافي مميز. ندعو جميع المواهب الفنية للانضمام إلى فرقة روكين 1000، ليكونوا جزءاً من هذا الحدث التاريخي».

وقال عادل الغيث نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية بمنطقة الخليج والشرق الأوسط وأواسط آسيا: «دبي مركزنا الرئيس، والوجهة الأهم ضمن شبكة خطوطنا العالمية، ونحن نحرص دائماً على التعاون مع الوجهات الترفيهية والسياحية، والمؤسسات الرائدة في قطاع السفر، بهدف دعم المبادرات الفنية المبدعة. ويسعدنا المشاركة مع القرية العالمية في تنظيم هذه الفعالية الافتراضية المميزة، للمساهمة في تعزيز المواهب المحلية والعالمية، وتقديم حدث تاريخي مميز، يبرز إبداعات دبي للعالم، ويخلق جسور التواصل بين المواهب من خلال الموسيقى.

منصة إلهام

وقال أليكساندر لي رئيس الشؤون التجارية في مجموعة جميرا: «نحن متحمسون لأن نكون جزءاً من أكبر حفلة افتراضية لموسيقى الروك في العالم. نفخر بدورنا في تشجيع التنوع، واستضافة الزوار الذين يبحثون عن ذكريات لا تنسى. ما يميز هذا الحفل، كونُهُ منصة لإلهام الفنانين والموسيقيين للمضي قدماً بأحلامهم، فلطالما لعبت مجموعة جميرا دوراً أساسياً في دعم الفعاليات الأضخم والأكثر تميزاً، كهذه الفعالية».

وقد تأسست فرقة الروك الشهيرة «روكين 1000» على يد فابيو زافاجنيني وفريقه قبل 5 سنوات..وقد أعلنت الفرقة حديثاً عن طلب تعيين مئات من العازفين الجدد من المنطقة، للمشاركة في الحفل الذي ستبثه شبكة الإذاعة العربية. وما زالت الفرصة سانحة للانضمام إلى فرقة «روكين 1000»، لتأدية حفلها يوم افتتاح الموسم الخامس والعشرين للقرية العالمية، والحصول على رحلة لدبي عبر طيران الإمارات. ولإتمام التسجيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي للفرقة على الرابط الإلكتروني التالي:

www.rockin1000.com

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