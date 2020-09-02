نادي تراث الإمارات يستعرض إسهامات المرأة الثقافية

المصدر: (العين - وام)

استضاف مركز العين النسائي التابع لنادي تراث الإمارات، أمس، ندوة حول «دور المرأة الإماراتية الفعال في المجتمع» شاركت فيها الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك آل مكتوم. كما شارك في الندوة، التي أقيمت بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الشاعر سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، وعفراء عبد الرحمن النيادي مسؤول تطوير جودة التعليم والرعاية الاجتماعية في العين، وقدمها مسلم العامري من مركز زايد للدراسات والبحوث.

وأكدت الشيخة فاطمة بنت حشر، أن المرأة الإماراتية احتلت مكانة متميزة على مختلف الصعد، ونجحت في أن تقدم للعالم نموذجاً يحتذى به في التحدي والإصرار وتحمل المسؤولية مدعومة بقناعة راسخة لدى دولة الإمارات قيادة وشعباً.

وشددت على أهمية المرأة كشريك رئيسي في المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة، مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة لم تأل جهداً في تقديم الدعم للمرأة الإماراتية من خلال إطلاق المبادرات المختلفة المعنية بدعم مشاركتها وتمكينها.

وتطرقت إلى الحديث حول موضوع التراث ودور المرأة في غرس حب التراث في الأجيال من خلال مشاركتها في الحرف التراثية وتعليم أطفالها المسميات التراثية والسنع منذ صغرهم. من جانبه، تحدث الشاعر العميمي عن تاريخ الشعر النسائي في الإمارات، ومسيرتها الشعرية، فيما أشارت عفراء النيادي إلى أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية نتاج الرؤية الاستشرافية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لقيمة ودور المرأة في إنجاح المجتمع حين أصر على ضرورة إتاحة تعليم الإناث وقدم لهن الدعم اللامحدود.

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