«بيوتي وورلد» يناقش تداعيات «كوفيد 19»

المصدر: (دبي - البيان)

ضمن استعدادها لفعاليات معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط في الفترة 23 - 25 نوفمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، وهو المعرض التجاري العالمي الأكبر في المنطقة لقطاع منتجات التجميل والعافية، نظمت ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط سلسلة جلسات حوارية افتراضية، أخيراً، بمشاركة مجموعة من أبرز خبراء القطاع تحت عنوان «نمو قطاع التجارة الإلكترونية ودوره في رسم ملامح جديدة لقطاع مُستحضرات التجميل».

وناقشت الجلسات الفرص والتحديات التي يفرضها الواقع الجديد، ما يدفع قطاع مُستحضرات التجميل للتركيز على تجارب التسوق الإلكترونية، مع الحفاظ على معايير الثقة والمصداقية والشفافية التي تشكّل عناصر أساسية لتجارب المستهلكين عموماً.

وأكد الخبراء المشاركون في الجلسات على العوامل التي عززت دور مواقع التواصل الاجتماعي كوسائل إعلامية رئيسة بالنسبة للمُستهلكين الذي يعتمدون بشكلٍ متزايد على تقنيات التواصل الرقمية. وأوضح المشاركون أن موقع إنستجرام وما يُقدمه من محتوى مرئي شديد التنوع بات يُعتبر اليوم وسيلة التواصل الأفضل بالنسبة لقطاع مُستحضرات التجميل والعناية بالجمال، ولكن ذلك ترافق مع تغيّرات في أسلوب تفاعل المستهلكين نتيجة الحرص على مواكبة مقتضيات الواقع الصحي الجديد.

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