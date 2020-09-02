«الجليلة لثقافة الطفل» يطلق حزمة برامج فنية

المصدر: (دبي - البيان)

كشف مركز الجليلة لثقافة الطفل، التابع لدبي للثقافة، عن إطلاق الحزمة البرامجية الفنية بجميع أقسامه، وذلك لكافة الفئات العمرية، بدءاً من شهر سبتمبر الجاري، حيث تشمل: محترف الخزف، المرسم، المسرح، الموسيقى، المكتبة، تصميم الأزياء، الحفر والطباعة، واستوديو الإبداع للأطفال الصغار.

والجدير ذكره، أن مركز الجليلة يعتمد أساتذة متخصصين وفنانين مبدعين، من أجل تقديم فائدة معرفية وثقافية وفنية، لترسيخ الوعي بالفنون في وقت مبكر، وحتى مراحل متقدمة من العمر.

وإلى جانب ذلك، يقوم المركز بتنفيذ بعض البرامج الخاصة بالهواة والمحترفين، ممن يتطلب حضورهم في المركز طوال أيام الأسبوع، لإسعادهم في تنفيذ برامجهم الفنية، حسب الوقت المناسب لهم، مع أخذ الاحتياطات الاحترازية لكوفيد 19. ويهدف مركز الجليلة إلى استثمار وقت الأطفال، وشغل فترات إجازاتهم بالمتعة والمعرفة والتثقيف.

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