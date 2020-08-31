«معرض 421» يعود لاستقبال ذواقة الفن مستهل سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن «معرض 421»، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، والتي تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة، وتسعى لإبراز المواهب المحلية والإقليمية وتنميتها عبر طيف واسع من المجالات، عن فتح أبوابه مجدداً أمام الزوار بدءاً من الأول من سبتمبر المقبل، عقب إغلاقه تطبيقاً للإجراءات الاحترازية في 15 مارس الماضي، في إطار دعم جهود دولة الإمارات في التصدي لجائحة فيروس «كوفيد 19».

وفقاً لإرشادات الصحة والسلامة التي وضعتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، فإن «معرض 421» سيقوم باستقبال الزوار بنسبة لا تزيد على 40% من سعة المكان في جميع الأوقات، إضافة إلى وجود كاميرا حرارية وجهاز تعقيم ثابت عند مدخل المركز. كما يُطلب من الزوار والموظفين ارتداء الكمامة الواقية دوماً، والتي يوفرها المركز للزوار عند الطلب.

كما سيحرص المركز على توفير فريق متخصص للقيام بأعمال التنظيف والتعقيم خلال ساعات العمل وبعد إغلاق المركز لأبوابه، في كافة مساحة المركز والمعارض. يجدر بالذكر أن «معرض 421» قد شرع، منذ إغلاقه المؤقت في مارس، في تنفيذ أعمال تجديد، تشمل المتجر الخاص بالمركز وثلاثة استوديوهات جديدة، بالإضافة إلى ركن المكتبة.

وفي إطار تعاونه المستمر مع الفنانين الواعدين، قام «معرض421» بتكليف الفنان خالد مزينة بتنفيذ لوحات ذات طابع فني خاصة بالإرشادات الوقائية لتعرض في جميع أنحاء المركز. خالد مزينة هو مصمم غرافيكي ورسام وفنان مستقل، حاصل على درجة الماجستير في فنون المنسوجات من كلية رود آيلاند للتصميم.

وعن هذه الخطوة المرتقبة، يقول فيصل الحسن، المدير العام لـ«معرض421»: يسعدنا أن نفتح أبوابنا مرة أخرى واستقبال الجمهور في المركز مجدداً وزيارة مساحاتنا الجديدة، بالإضافة إلى التجول في المعارض التي افتتحناها في مارس من هذا العام. وتبقى سلامة زوارنا وأفرادنا على رأس أولوياتنا، حيث اتخذ «معرض421» جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان تجربة آمنة وممتعة لزوارنا. ونعمل بكل جد لتهيئة بيئة زيارة أساسها التباعد الجسدي حتى يتحقق للجميع فرصة الاستمتاع الكامل ببرامجنا المقبلة. كما تعمل المساحات الجديدة داخل المركز على إثراء تجربة الإنتاج الإبداعي والإلهام الفني.

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