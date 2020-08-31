أكاديمية الفجيرة للفنون تطلق مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي التي تنظم تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك بمشاركة واسعة من داخل وخارج دولة الإمارات، لكافة الفئات العمرية.

وحددت الأكاديمية آخر موعد لإرسال لوحات الخط العربي المشاركة في المسابقة حتى 20 ديسمبر المقبل، على أن تجتمع لجنة التحكيم 10 يناير المقبل، ثم تعلن النتائج النهائية للفائزين في 10 فبراير من العام المقبل.

وأكد علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة أهمية المسابقة في إبراز دور الخط العربي كفن إسلامي متميز، يعكس مشاعر الاعتزاز والفخر بالقيم الإسلامية العريقة، مشيراً إلى أهمية اكتشاف المواهب الشابة من الخطاطين الذين يجيدون الخط العربي ويعرفون معاني الحروف العربية.

وأوضح الحفيتي أن اشتراطات المسابقة وضعت ضمن المعايير الدولية في انتقاء اللوحات الفائزة من خلال لجنة تحكيم مؤلفة من أعلام الخط العربي في الوطن العربي والعالم، لافتاً إلى أن الأعمال المقدمة للمسابقة سيتم تقييمها على أسس وقواعد الخط العربي التقليدي.

يذكر أن مسابقة الخط العربي حددت خط الثلث الجلي، من خلال تحديد ثمانية نصوص من القرآن الكريم، بحيث يجوز للمشاركين من جميع الفئات العمرية حرية اختيار أحد هذه النصوص.

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