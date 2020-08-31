مواقع دبي التراثية شواهد تاريخية تروي عراقة المكان وثراء حضارته

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

تعد المواقع التراثية في إمارة دبي أحد أهم العناصر الأصيلة، التي تفتخر بها دولة الإمارات، فهي وعاء لحفظ القيم والتقاليد العريقة، التي تقوم على ربط الماضي بالحاضر، وتعزيز الهوية الوطنية ضمن أنماطها المعاصرة، التي تحرص على توطيد مشاعر الانتماء والتقدير لهذه الشواهد التاريخية الشامخة، في الوقت الذي بات ينظر فيه العالم إلى المواقع التراثية كونها أحد العوامل الاقتصادية، التي يمكن أن تعزز نوعية حياتنا، من خلال الجذب السياحي الذي يستند إلى هوية المكان وأصالة الإنسان، ضمن مشروعات السياحة الثقافية العالمية.

وتزخر المواقع التراثية في إمارة دبي وفقاً لمدير إدارة المواقع التراثية بهيئة دبي للثقافة والفنون، عبد العزيز الرئيسي، بالعديد من القصص والروايات والأحداث التاريخية والأسماء المؤثرة في ذلك الوقت، والتي كان تأسيسها مرتبطاً بشكل كبير بواقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية، نظراً للطراز المعماري أو أنماط التشييد والبناء المرتبط بلونية الفنون المعمارية الشهيرة على مر العصور.

يقول الرئيسي: تتضافر الكثير من الجهود المؤسسية والثقافية لدعم كل الفعاليات والمشروعات، فخراً بتراث الأجداد وعملاً على تنميته، وذلك خيار استراتيجي للدول العربية، التي تنعم بتاريخ طويل وممتد في حضارات عظيمة، أوجدت لنفسها مكانة سامية، وتقف شواهدها شامخة، منذ عصور ما قبل التاريخ وصولاً إلى أحدث الإبداعات الإنسانية، والحفاظ عليها ضرورة لها، خصوصاً أنها تنظر بأمل إلى آفاق المستقبل.

ويضيف: «من خلال المواقع التراثية والمباني التاريخية والمراكز المجتمعية والمكتبات والمتاحف المنتشرة في الإمارة، تسرد «دبي للثقافة» قصة التراث والمشهد الثقافي للإمارة ودولة الإمارات، وذلك عبر فعاليات وبرامج ثقافية، تسهم في خلق مشهد ثقافي نابض بالحياة وإلهام الأجيال الجديدة وتعزيز فخرها بتراثها وتاريخها وصونه، والتطلع إلى المستقبل انطلاقاً منهما، فضلاً عن دور مثل هذه الفعاليات في تعزيز المشاركة المجتمعية والحوار الثقافي».

ويوضح أن دبي تتمتع بتراث ثقافي غني، ولا يزال العديد من عناصره حيّاً ويثري الحياة اليومية، وتحرص «دبي للثقافة» على الحفاظ على أداء هذه العناصر ودعمها في جميع المشاريع والبرامج التي تشغّلها، للتشجيع على نقلها عبر الأجيال وصونها.

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