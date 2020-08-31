«رمستنا بلغات العالم» يسرد غنى ثقافة الإمارات

المصدر: (العين - وام)

نظمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل ملتقى «رمستنا بلغات العالم» الافتراضي، ضمن «برنامج الوراقين» عبر رابطة «الكلمة والتواصل» يوم الخميس الماضي، وذلك برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب.

ويعد الملتقى الأول من نوعه في الدولة، حيث شارك فيه مجموعة من الشباب من جميع أنحاء الوطن العربي في حوار للتعريف بالموروث الشعبي الإماراتي عبر لغات دول العالم وموروثها وقد تم تجهيز مجموعة من الكلمات الإماراتية التراثية، وتم خلال الملتقى، الذي أداره الإعلامي الإماراتي الصاعد مايد محمد المر، التعرف إلى استخدام الكلمات الواردة بلغات ولهجات المتحدثين من عدد من الدول العربية المشاركة، واستهل الحوار بدولة الإمارات ومثلتها الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان متحدثة باللغة الفرنسية، والشيخ محمد بن نهيان بن زايد آل نهيان متحدثاً باللغة الصينية.

وأعربت معالي نورة الكعبي، عن سعادتها وإعجابها بالملتقى وقالت: «من الجميل أن يكون لدينا أطفال يتكلمون بعدة لغات ونحن نقول ربما في المستقبل لن نحتاج لتعلم اللغات بسبب الاستعانة بالتكنولوجيا لكنني ضد هذا الشيء، وأؤيد كل من يتعلم لغة مختلفة عن لغته الأم التي يتقنها، وهي لغة التواصل، وأرى أعماراً أقل من 10 سنوات يعرفون لغات مختلفة غير اللغات التي نعرفها وهذا يجعلني مطمئنة بمستقبل واعد بإذن الله».

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