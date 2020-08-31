قبة ساحة الوصل في إكسبو دبي بين روائع «المعمار الكروي» العالمية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تتسم الأشكال الكروية في الهندسة المعمارية بجمالية أعارها المصممون من حول العالم أهمية خاصة تجلّت في أجمل حللها وأحدثها في تصميم خاص بالمعرض العالمي «إكسبو 2020» في دبي، حيث موقع القلب باسم «قبة ساحة الوصل» من تصميم شركة «أدريان سميث وغوردون جيل» للهندسة المعمارية، ليتم تضمينها أخيراً، بين 9 مبانٍ كروية شهيرة حول العالم وفقاً لموقع «ديزين» المتخصص بالعمارة والتصميم.

وتشمخ قبة ساحة الوصل، بين مناطق الموضوعات الثلاثة في إكسبو: الفرص، والتنقل، والاستدامة، وكذلك الممرات الرئيسية الأخرى مثل الممر الذي يصل مترو دبي والذي يصل جناح الإمارات، وذلك عبر مداخلها ومخارجها السبعة.

وتنتشر في أنحاء الدنيا كذلك أمثلة عدة ومتنوعة على العمارة التي تتخذ أشكالاً كروية أبرزها متجر «أبل» الأحدث في سنغافورة، الذي قام بتصميمه مكتب «فوستر وبارتنرز» البريطاني.. ومن المقرر أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة افتتاح المتجر الذي يمكن الوصول إليه عبر جسر متصل بالواجهة المائية ونفق تحت الماء.

2017

وتوجد في الولايات المتحدة الأمريكية نماذج مماثلة عن الهندسة الكروية كمتحف أكاديمي للصور المتحركة في لوس أنجليس، من تصميم المعماري الإيطالي رينزو بيانو، إضافة إلى كرة الرجل المحترق في نيفادا، والكرات الثلاث المتصلة التي تحمل اسم كرات الأمازون في سياتل.

وتتخذ مكتبة تيانجين العامة في الصين الشكل الكروي كذلك، إضافة إلى كرة ماديسون سكوير غاردن للاحتفالات في لندن، ومتحف المستقبل الذي صمم لمعرض إكسبو 2017 في كازاخستان، ومركز تايبيه للفنون المسرحية في تايوان.

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