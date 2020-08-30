فنانو مصر «في مرمى» التنمر

المصدر: القاهرة - البيان

حالة كبيرة من الجدل تسببت فيها وقائع التنمر التي تعرّض لها عدد كبير من مشاهير الفن في مصر، كان آخرها واقعة التنمر التي تعرضت لها الفنانة الكبيرة سوسن بدر على حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستغرام»، بعدما نشرت مقطع فيديو وهي تستمع إلى أغنية «بالبنط العريض» للفنان الإماراتي حسين الجسمي، وتتمايل مع الموسيقى، لتُفاجأ بمجموعة من التعليقات المتجاوزة وغير اللائقة على هذا الفيديو، والتي كان بعضها يحمل سخرية وتنمراً واضحاً، فقد كتبت لها إحدى المتابعات: «إنتي لسه عايشة»، في إشارة إلى رقصها رغم كبر السن، فردّت بدر عليها قائلة: «الحمد لله وبعدين بتسأليني أنا ليه؟ اسألي ربنا سبحانه وتعالى كاتب لكل إنسان عمره».

وانفجرت سوسن بدر غاضبة بسبب تعليقات المتنمرين قائلة: «تعليقاتكم سلبية وقبيحة مثل قلوبكم وعقولكم المريضة تنم عن جهل وتطرف وتعدّ على الغير».

ولم تكن سوسن بدرها وحدها من وقعت ضحية للتنمر، فقد تعرّض عدد كبير من النجوم للتنمر، هم وعائلاتهم، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يستطع الفنانون الهروب من تعليقات الجمهور التي تتنمر عليهم، وتسخر من لونهم أو مظهرهم.

وذاق النجم الشاب محمد رمضان من قبل مرارة التنمر، إذ تعرضت شقيقته إيمان لحملة سخرية من شكلها بعد نشر صور من حفل زفافها، كما تعرض «علي» ابن محمد رمضان هو الآخر، للتنمر بفعل لونه بشرته.

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