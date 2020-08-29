عودة الروح تدريجياً إلى السينما المصرية

المصدر: القاهرة - البيان

تواصل الأفلام المعروضة حديثاً في دور العرض المصرية جمع الإيرادات، رغم ظروف التشغيل التي تقتصر على 25 % من الطاقة الاستيعابية لدور السينما، في ظل الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ومن بين هذه الأفلام، فيلم «توأم روحي» الذي اقتربت إيراداته من 3 ملايين جنيه، بعد أسبوع واحد فقط من عرضه وسط توقعات بتزايد الإيرادات خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث فيلم «توأم روحي» في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

وكذلك يواصل فيلم «الغسالة» حصد الإيرادات، حيث اقترب من رقم 12 مليون جنيه إيرادات في أسبوعه الرابع، ليستمر في صدارة إيرادات موسم عيد الأضحى. ومع الإيرادات الجيدة التي حققتها أفلام «توأم روحي» و«الغسالة»، استقبلت دور العرض السينمائية فيلم «الحوت الأزرق» والذي يقوم ببطولته علاء مرسي وراندا البحيري وهو من تأليف أسامة حسام الدين وإخراج علاء مرسي، وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب، يواجهون العديد من المشكلات.

كما تنتظر دور العرض استقبال أفلام خلال الأيام المقبلة، أبرزها «زنزانة 7» الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ويتقاسم بطولته أحمد زاهر ونضال الشافعي ومايا نصري، من تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت، وكذلك فيلم «جدو حبيبي» الذي يشارك في بطولته مي القاضي وسامي مغاوري وسناء شافع.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز