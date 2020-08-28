عروض سينمائية لدعم جهود الهلال الأحمر الإماراتي في مساعدة لبنان

المصدر: دبي - البيان

تعرض «وكس سينما» الفيلم السينمائي اللبناني «يوم إيه يوم لأ»، في إطار حملة، تهدف إلى جمع التبرعات المطلوبة لصالح الهلال الأحمر الإماراتي، وتوفير الدعم له في جهوده الإغاثية في لبنان، إذ سيتم تخصيص كل عائدات التذاكر، للمساعدة في عمليات إعادة الإعمار بعد الانفجار، الذي وقع في العاصمة اللبنانية، والقيام بعمليات الإغاثة العاجلة لآلاف المتضررين.

وقال كاميرون ميتشل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للسينما» و«ماجد الفطيم للتسلية والترفيه»: «لقد شعرنا بحزن عميق لرؤية الدمار الذي طال العاصمة اللبنانية بيروت، وبالتضامن والتعاون مع أصدقائنا وزملائنا في لبنان، سوف نقوم بالتبرع بجميع عائدات عرض فيلم «يوم إيه يوم لأ» لصالح الهلال الأحمر الإماراتي. يحتاج لبنان إلى كل مساعدة ممكنة، ونحن ندعو زوارنا ونحثهم على تقديم الدعم لهذه الحملة المهمة، التي تقدم خدمات حيوية وإغاثة عاجلة لآلاف المتضررين».

فيلم «يوم إيه يوم لأ»، فيلم لبناني كوميدي رومانسي من بطولة الفنان زياد برجي، والكوميدي هشام حداد والممثلة باميلا الكيك وميا سعيد. تدور قصة الفيلم حول العلاقات الزوجية، فمع اقتراب موعد زفاف سحر تزداد مخاوفها من الإقدام على الزواج، وذلك نظراً لارتفاع نسبة الطلاق التي يشهدها المجتمع. وهرباً من الوصول إلى هذه النهاية المدمرة، تقوم سحر بالاتفاق مع خطيبها المحافظ شفيق على التناوب بين الزواج والانفصال.

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