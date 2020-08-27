حفلات موسيقية «افتراضية» لطلاب «الفجيرة للفنون»

المصدر: (الفجيرة - البيان)

تنظم أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، حفلات موسيقية افتراضية «عن بُعد» بمشاركة طلاب الأكاديمية من مختلف التخصصات الفنية، تحت إشراف الهيئة التدريسية. وتهدف الأكاديمية من برامجها الفنية إلى تعزيز الثقافة الفنية بين مختلف شرائح المجتمع وتنمية قدرات أفراده الراغبين في اكتشاف مواهبهم من خلال المشاركة في البرامج الفنية الدورية لتطوير خبراتهم ومعارفهم الفنية.

وقال علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية، إنه وبتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، فإن الأكاديمية تسعى إلى صقل مواهب منتسبيها، من خلال توفير المنصة التي تساعدهم على تقديم إبداعاتهم الفنية للجمهور عن طريق الحفلات الافتراضية بإشراف نخبة من المدرسين في الأكاديمية.

وأكد الحفيتي أن الأكاديمية مستمرة في نشاطاتها الفنية، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. مشيراً إلى أن الأكاديمية تعمل على نشر الثقافة الفنية بما يسهم في بلورة أفكار جديدة ومهمة لدى منتسبيها.

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