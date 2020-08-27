تغيير عنوان النسخة الفرنسية من «10 عبيد صغار»

المصدر: باريس - أ ف ب

صدرت أمس طبعة جديدة للنسخة الفرنسية من رواية أغاثا كريستي البوليسية «عشرة عبيد صغار»، أحد الكتب الأكثر مبيعاً في العالم، ولكن بعنوان يخلو من كلمة «عبيد»، تجنباً للإساءة «إلى أيّ كان».

وفي حديث لإذاعة «آر تي إل» التي أوردت الخبر، قال جيمس بريتشارد، مدير الشركة المالكة الحقوق الأدبية والإعلامية لأعمال أغاثا كريستي: «علينا ألاّ نستخدم بعد اليوم كلمات يمكن أن تكون جارحة».

وسيكون العنوان الجديد للنسخة الفرنسية «كانوا عشرة»، وسيشمل التغيير في الطبعة الجديدة التي تصدر عن دار «ماسك»، حذف كلمة «عبد» أو «عبيد» التي ترد 74 مرة في النسخة الأصلية من الرواية.

وأوضحت دار «ماسك» أنها أجرت هذه التعديلات بطلب من «أغاثا كريستي ليميتد» «لتصبح النسخة الفرنسية منسجمة مع الطبعة البريطانية وبقية الترجمات».

وتجدر الإشارة إلى أن أغاثا كريستي (1890-1976) نشرت هذه الرواية عام 1939 وكان عنوانها «عشرة عبيد صغار». لكنّ النسخة الأمريكية منها التي صدرت عام 1940 حملت بموافقة الكاتبة عنوان «وفجأة لم يبق منهم أحد».

وذكّر بريتشارد، وهو من الجيل الثاني من أحفاد الكاتبة، بأن «العنوان عُدّل في بريطانيا في الثمانينيات»، مضيفاً «اليوم نعدّله في كل مكان».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز