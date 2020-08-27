رحيل عميد الدراما السعودية محمد حمزة

المصدر: (دبي- وكالات)

توفي الممثل السعودي، محمد حمزة، أمس، عن عمر يناهز 87 عاماً، بعد مسار حافل في الأعمال الدرامية الخليجية والعربية. ونعى الوسط الثقافي في السعودية، الفنان الراحل، مذكراً بمواهبه المتعددة ومناقبه، التي أثمرت عدداً كبيراً من الأعمال العالقة في ذهن المشاهد العربي.

وغرد الممثل السعودي، فايز المالكي، «لاحول ولا قوة إلا بالله، هذا مصير كل حي ونهاية كل شيء، أسأل الله أن يرحمك ويغفر لك، ويحسن عزاء أهلك ومحبيك».

وكتب الباحث والناقد المختص في الفن السعودي، محمد سلامة، إن الراحل كان معروفاً بدوره الفعال والريادي في الساحة الفنية السعودية كونه ممثلاً ومؤلفاً ومنتجاً. وفي المنحى نفسه، غرد الصحفي بسام فتيني على موقع «تويتر»، قائلاً: إن الدراما السعودية فقدت واحداً من روادها برحيل محمد حمزة.

يذكر أن الفنان الراحل محمد حمزة (1 أغسطس 1933 - 26 أغسطس 2020)، ممثل ومنتج ومؤلف مسلسلات درامية، ولد ونشأ في المدينة المنورة في منطقة زقاق الطيار، ثم انتقل إلى مدينة جدة، وعُرف بمسلسلاته الهادفة. وكان قد عمل كموظف في الطيران المدني ثم اتجه إلى تمثيل وكتابة المسلسلات وبالذات الدرامية، وأنتج منها أيضًا، واشتهر مسلسله «أصابع الزمن» وقام بإشراك أبنائه معه في معظم أعماله، ومن أشهر أعماله: «سهرة وفاء الحب»، «عذاب الصمت» .

وفي عام 2006، تم تكريم محمد حمزة في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون تقديراً لما أسداه للفن العربي.

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