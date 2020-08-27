«القاهرة السينمائي» يمنح وحيد حامد أكبر تكريم في المهرجان

المصدر: (القاهرة - البيان)

يمنح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الكاتب وحيد حامد التكريم الأكبر والأهم في افتتاح دورته الـ 42 المقرر لها نوفمبر المقبل، حيث قررت إدارة المهرجان تكريمه بجائزة «الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر، وذلك تقديراً لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها أكثر من 40 فيلماً، وحوالي 30 مسلسلاً تلفزيونياً وإذاعياً، واستطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي.

ووفق رئيس المهرجان السيناريست محمد حفظي فإن «وحيد حامد استطاع من خلال مشواره في الكتابة أن يضيف قيمة كبيرة إلى لقب «السيناريست»، فاكتسبت المهنة بفضله رونقاً وأهمية أكبر»، مشيراً إلى أن حامد أيضاً منتج عظيم، استطاع أن يحافظ علي أصول المهنة، وبالرغم من كونه كاتباً ومنتجاً فإنه كان دائماً يحترم مخرجي أفلامه، ويعطيهم كامل الحرية.

يشار أن إدارة المهرجان استقرت، بدءاً من الدورة 42، على تغيير اسم جائزة فاتن حمامة التقديرية، التي تُمنح لكبار السينمائيين عن مجمل أعمالهم، ليكون «الهرم الذهبي التقديرية»، باعتباره أكثر وضوحاً وتعبيراً عن معنى التكريم، ولأن «الهرم الذهبي» هو أيقونه المهرجان منذ انطلاقه، وفي الوقت ذاته حرصت إدارة المهرجان، على أن يظل اسم الفنانة العظيمة والخالدة فاتن حمامة حاضراً في تكريمات المهرجان، من خلال «جائزة فاتن حمامة للتميز».

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