حسين الجسمي.. 41 ربيعاً و«الجبل» واثق الخطوة

المصدر: دبي – وفاء السويدي

احتفى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أمس، بعيد ميلاده الـ41 عاماً، وشارك جمهوره العريض ومحبيه صورة نادرة له وهو لا يزال طفلاً، وذلك من خلال تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقاً عليها بقوله: «اليوم أكمل هذا الطفل عامه 41، والحمد لله على كل نعمة، واثق الخطوة بمحبتكم وشامخ باحترامكم».

وبمجرد نشره لهذه التغريدة، انهالت التهاني على الجسمي "الجبل" من جمهوره الكبير، ومن زملائه من الفنيين والمشاهير، والذين عبروا عن محبتهم واعتزازهم به وإشادتهم بصوته وأغانيه المليئة بالطرب والإحساس والحب.

سفير المحبة

وجاء احتفال سفير المحبة والإنسانية بعيد ميلاده، بعد أيام قليلة من تصدر أغنية «بالبنط العريض» التريند، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، حيث حققت انتشاراً كبيراً، وحصدت أكثر من 16 مليون مشاهدة منذ إطلاقها قبل عشرة أيام، وقفز الجسمي لمنطقة جديدة في مسيرته الفنية بغنائه بعدة لهجات، ليجمع الحب من جميع الوطن العربي.

نجم كبير

يذكر أن حسين الجسمي من مواليد 25 أغسطس 1979، وعلق على رسالته النجم اللبناني باسم مغنية بقوله: «كل عام وأنت بخير أيها النجم الكبير»، كما هنأه شقيقه صالح الجسمي بقوله: «عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنت بخير وصحة وعافية يا رب»، من جهته كتب الإعلامي أيوب يوسف: «حياتنا أجمل وأروع بجمالك وعطائك، دمت رمزاً وعلامة متميزة في سماء الفن الإماراتي والعربي والعالمي»، أما كارمن سليمان فقالت مهنئة حسين الجسمي: «العمر كله ليك يا صديقي وأخي الراقي كل سنة وأنت طيب يا حسين ودايماً ممتعنا بفنك وحسك الراقي».

تألق ونجاحات

وهنأت شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات، الفنان حسين الجسمي بعيد ميلاده الـ41، ونشرت صورة له مصحوبة بتعليق: «كل عام والفنان حسين الجسمي بألف خير، أسرة روتانا تتمنى لك المزيد من التألق والنجاحات».

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