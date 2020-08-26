فنون أدائية تصوغ «جسور» الإلهام والإبداع في المجتمع

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق موسمه السادس تحت شعار «الجسر»، حيث كشف عن عروض الأداء المصممة بشكل كامل لتتناسب مع إجراءات التباعد الجسدي التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على العالم أجمع. ويهدف المركز من خلال موسمه الجديد إلى استكشاف طرق وأساليب جديدة تربط بين الجمهور والفنانين، وبين مجتمع الفن في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

ويأتي إطلاق الموسم الجديد في وقت يواجه فيه العالم تغييرات كبيرة، حيث يسعى المركز الفنون إلى إتاحة عروض فنون الأداء في ظل هذه الظروف، وهذا بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة العروض الأرشيفية «لنعيد تواصلنا»، والتي جاءت استجابة لتداعيات انتشار الوباء العالمي، حيث شهدت حضور 27.000 شخص من مختلف أنحاء العالم، لعدد من العروض الأرشيفية والجلسات النقاشية مع الفنانين عبر الإنترنت.

ويأتي الموسم السادس تحت شعار «الجسر» كقيمة إبداعية ثرية ومبتكرة. وستلعب العروض الأدائية لمركز الفنون هذا الموسم دوراً استثنائياً كحلقة وصل بين الفضول والإلهام من جهة، وبين مجتمع الجامعة والعاصمة أبوظبي من جهة أخرى، إضافة إلى ربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهور من أنحاء العالم كافة.

وسيتضمن الموسم السادس برامج «خارج خشبة المسرح»، و«إيقاعات على السطح» و«سينمانا».

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