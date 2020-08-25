ندوة متخصصة تروي ثراء «العادات والتقاليد الإماراتية»

المصدر: دبي- البيان

«العادات والتقاليد الإماراتية»، محور ندوة متخصصة تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن بُعد، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري، وذلك في الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء، من خلال برنامج «زووم»، وستستمر لمدة 30 - 45 دقيقة، حيث تشرف عليها المحاضرة ميرة الفلاسي، وذلك بهدف نشر الوعي والمعرفة بين أفراد مجتمع الإمارات بمختلف جنسياتهم حول الثقافة والتراث الإماراتيين وصونهما، وإبقاء الجيل الجديد على تواصل مع إرثهم العريق وقيمه الأصيلة، وإلهامهم للاعتزاز به.

ستُبثّ الندوة باللغة الإنجليزية في مقر المركز الكائن في أحد البيوت التراثية بحي الفهيدي التاريخي، وعبر المحاور التي ستتناولها، ستروي الندوة قصة البيئات الإماراتية المتعددة، البدوية والحضرية والجبلية، وتلقي الضوء على نماذج البيوت المحلية في الأحياء التاريخية، والمراحل التي مرت بها، من بيت الشعر، فالعريش، وصولاً إلى بيت الحجر، وما تعكسه من التزامهم بالمبادئ الإسلامية السمحة من التراحم والود، فضلاً عن السكيك والبراجيل والأبواب القديمة.

كما ستأخذ الندوة الجمهور في رحلة للتعرف إلى باقة من الحرف التقليدية الإماراتية؛ مثل التلي والسدو والخوص، التي تجسد علاقة إبداعية بين الحرفيين من الآباء والأجداد والموارد الطبيعية المحلية، وتعكس ذوقهم ومهاراتهم، وذلك بهدف تعزيز استمرارية هذا الموروث الشعبي وحمايته من الاندثار، علاوة على إلقاء الضوء على عادات وتقاليد أهل الإمارات، الذين يُعرف عنهم كرم الضيافة والجود والحفاوة بالضيف.

وسيتم دعوة أكثر من 2000 مرشد سياحي وكبرى الشركات السياحية في دولة الإمارات لحضور الندوة. ويمكن المشاركة فيها من خلال الرابط:

https:/‏‏/‏‏zoom.us/‏‏webinar/‏‏register/‏‏WN_iCuApsyhQ8CxwIXFv0a-iA

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز