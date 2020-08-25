موضوعات تراثية متنوّعة في جديد «مراود»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أصدر معهد الشارقة للتراث، أخيراً، العدد الجديد من مجلة «مراود»، متضمناً باقة ثرية ومتنوعة من الموضوعات، وفي مقدمها موضوع موسع يضيء على مسيرة النجوم والطوالع وأثرها وتأثيرها في التغيرات التي تطول الحياة بمختلف مجالاتها.

وتضمّن العدد الكثير من الموضوعات التراثية والثقافية المتنوّعة، التي تثري معلومات القارئ، ومنها: تراث النوازل للدكتور ماجد بوشليبي، وسيرة الشاعر علي بن هويشل الخاطري «شاعر الرزيف»، وفن الصوت الخليجي في الإمارات، وفن الوهابية، والغوص.. رحلة المعاناة والكفاح، وقصة الشاعر جويهر بن عبود الصايغ مع محمد بن حمد الشامسي، والراوي راشد الشوق كنز بشري خالد، وسالفة وفايدة، بالإضافة إلى موضوعات أخرى عن تراث الشعوب وثقافات الأمم.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس التحرير: أفردنا في هذا العدد من «مراود» ملفاً خاصاً يناقش تلك الفكرة، تزامناً مع مطلع النجم سهيل، وهو بعنوان: «النجوم والطوالع في التراث العربي»، استحضرنا فيه اهتمام العرب قديماً بالنجوم وارتباطها الوثيق بمختلف تفاصيل حياتهم.

وقدّم الدكتور منّي بونعامه، مدير إدارة المحتوى والنشر، مدير التحرير إطلالة على الماضي من خلال استعراض أنماط متعددة من الحياة القديمة في الإمارات.

وتتّبع العدد أخبار المعهد، والفعاليات التي نظّمها خلال الفترة الماضية، من ندوات ومحاضرات وورش افتراضية، كان لها دور كبير في الاضطلاع بالغاية المنشودة، وتقديم التراث للجمهور، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة وخصوصيتها.

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