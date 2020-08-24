«لجل أم الإمارات».. باقة من مناقب فاطمة بنت مبارك

المصدر: أبوظبي - البيان

«لجل أم الإمارات»، أغنية جديدة تفوح بعطر المحبة والتقدير الكبيرين لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ففي كلمات هذه القصيدة المغناة، المهداة إلى «أم الإمارات» في مناسبة يوم المرأة الإماراتية، تفاخر الملحنة والكاتبة الإماراتية إيمان الهاشمي، بباقة من لآلئ قيم وشيم ومناقب سموها، حيث غدت عنواناً بارزاً للرفعة والخير والمحبة والتسامح والإنسانية في عالمنا، وذلك بفضل ما تسطره من فِعال وسير ومواقف أساسها وجوهرها الثابت الإخاء الإنساني وتعزيز التمسك بقيمنا وعاداتنا، والتأكيد أن المرأة الإماراتية تربت على الأصالة وشربت من نبع قيم مجتمع كريم معطاء. وتشير الهاشمي في كلمات هذه الأغنية الجديدة التي أطلقتها أخيراً، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لحنها الطربان، وشدا بكلماتها المياسي، ومن إنتاج استوديو «ريتاج»، إلى أن ما يليق بـ«أم الإمارات»، من هدايا ومعايدات في هذه المناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، لا بد وأن يضاهي النجوم في رفعته وبريقه، وأن ينافس الكواكب في منزلته، لأن سموها صاغت وتصوغ في مسيرتها العطرة ومن خلال مبادئها، ألمع وأبهى السير التي بها تباهي وتفخر كل إماراتية.

يقول مطلع الأغنية:

قطفنا نور الفجر لجل أم الإمارات

وصنعنا من ماس النجـوم قلادة

لتؤكد إثرها أن «أم الإمارات»، كانت وتبقى عنوان الفرحة ونبع الجود والعطاء الإنساني، إذ تتبدى جلية الآثار الفريدة والنتائج النوعية لمبادراتها الخيرية ولعطائها اللامتناهي الذي تنثر معه في شتى أرجاء العالم معاني الرحمة والمؤازرة وإغاثة الملهوف، فتطرد الحزن من نفوس المحتاجين وتزرع البسمة على شفاه المعوزين والمنكوبين. وهو ما تصفه القصيدة:

ثمار عطاياج على الأرض جنات

ميزج بها الرحمن من بد عباده

نهر الخير

«مصدر السعادة ومنبع الخير الوفير»، هكذا هي «أم الإمارات» وهكذا عرفها القاصي والداني، فلا حدود لعطفها ولا نضوب لعطائها. وفي هذا الصدد، توضح إيمان الهاشمي في هذه الرائعة الفنية، أن سموها موئل الخير ومصدر السعادة والنهر الفياض بألوان العطاء الذي يغزر وتزداد مناسيبه أكثر وأكثر كلما منح وروى وأعطى الناس، حيث تصف القصيدة هذا النهج لسموها:

«لفتة من الخيال تفوق الخيالات

يا غلا الكون إنتي مجرة سعادة

كل ما فيج نهر وتكفينا القطرات

وكل ما نهلنا منه فاض بزيادة

كما تلخص الأغنية المكانة الحقيقية لـ«أم الإمارات»، القدوة الرفيعة لكل إماراتية وكل امرأة متميزة في عالمنا:

والله انج كل معاني الحياة

وحبج في قلوبنا فرض عبادة

قامة وقدوة

وعلقت إيمان الهاشمي بهذه المناسبة قائلة: كل حرف كتبته في هذه القصيدة كان بخط روحي لا يدي، وقد فكرت في تلحينها بنفسي كوني ملحنة، إلا أنني أردت أن يشاركني من خلاله، الكثيرون، في التعبير عن حبهم الخالص لـ«أم الإمارات»، ولذلك كان التعاون مع الملحن طربان، والصوت العذب المياسي، والذي جاء ناجحاً ومؤثراً للغاية، حيث عملنا يداً بيد، وذلك ما تعلمناه من «أم الإمارات»، بأن نكون نساءً ورجالاً، مواطنين ومقيمين، يداً واحدة تسعى للتقدم والتطور والازدهار على هذه الأرض الطيبة «كوكب الإمارات».. وطن السلام.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز