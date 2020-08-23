«عمّان - بيروت» يجسّد الرسالة الإنسانية للفن

المصدر: (أي بي أيه)

إقبال مهم يحظى به معرض «عمان بيروت»، الفني، الذي يحتضن أعمال كوكبة فنانين أردنيين وعرب، في قاعة مؤسسة «MMAG»: (محمد ومهرة أبو غزالة) في العاصمة الأردنية، بهدف عرض هذه الإبداعات للبيع والتبرع بعائداتها للمتضررين من الانفجار الذي وقع أخيراً في المرفأ بالعاصمة اللبنانية، بيروت، إذ تبرع حوالي 100 فنان بقطع فنية ولوحات وصور ليجري عرضها لدى مؤسسة «MMAG»، ومن ثم بيعها وإرسال المبالغ المالية التي تجمع من ذلك لمساعدة المنكوبين في لبنان جراء هذا الحادث المأساوي.

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