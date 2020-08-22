سوسن بدر تشارك في عملين سينمائيين جديدين

المصدر: القاهرة - البيان

تعتزم الفنانة سوسن بدر تصوير عملين سينمائيين جديدين خلال شهر سبتمبر المقبل، أولهما فيلم «بلالين» الذي تشارك في بطولته إلى جانب كندة علوش، باسم سمرة، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.

كما تعاقدت سوسن على المشاركة في فيلم «جارة القمر» الذي يقوم ببطولته كريم فهمي وياسمين رئيس وأحمد مالك، من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، ومن المقرر تصويره خلال شهر سبتمبر المقبل أيضاً.

وكانت بدر قد انتهت أخيراً، من تصوير فيلم «إلا أنا» مع تامر حسني، الذي كان متوقفاً تصويره بسبب فيروس كورونا، وتم استئنافه أخيراً، والانتهاء من آخر مشاهده.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز