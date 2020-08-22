يحيى الفخراني يفاضل بين سيناريوهات عدة للمشاركة بالماراثون الرمضاني

المصدر: القاهرة - البيان

يواصل الفنان يحيى الفخراني قراءة عدد من السيناريوهات الدرامية لاختيار الأنسب له، للظهور به في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021، وذلك بعد ما غاب الموسمين الماضيين، نتيجة ضعف النصوص المعروضة عليه آنذاك.

وكان آخر ظهور درامي ليحيى الفخراني عام 2018 من خلال مسلسل «بالحجم العائلي»، والذي تم عرضه في شهر رمضان 2018 وشاركه البطولة وقتها كل من: ميرفت أمين، يسرا اللوزي، وإخراج هالة خليل.

من ناحية أخرى، ينتظر الفخراني تحديد موعد لتصوير فيلم «الصحبة الحلوة» الذي يعود به إلى السينما بعد غياب 22 عاماً، منذ آخر أفلامه السينمائية «مبروك وبلبل» الذي قدّمه للجمهور العام 1998، وشاركته في بطولته دلال عبد العزيز، بعدما انتهى السيناريست وحيد حامد من كتابة الفيلم، ومن المقرر أن يشاركه البطولة محمد سعد، وهو من إخراج ساندرا نشأت.

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