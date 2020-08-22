مفاجآت صيف دبي تستمر مع محمد عساف وسيف نبيل في «دبي أوبرا»

المصدر: دبي – وفاء السويدي

تقدم مفاجآت صيف دبي عطلات نهاية أسبوع مليئة بالأنشطة والحفلات الموسيقية والعروض الترويجية وغيرها الكثير. وسلطت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية في مختلف أنحاء المدينة، والتي تجعل من عطلة نهاية الأسبوع وقتاً ممتعاً للجميع، وقد انطلق الفنان محمد عساف وسيف نبيل أمس في الغناء على خشبة مسرح دبي أوبرا دبي، وذلك في سياق حفلات الصيف ومفاجآت صيف دبي.

مجموعة رائعة

وقدم الاثنان مجموعة رائعة من أفضل أغانيهما، حيث يمتلك كل منهما جمهوراً كبيراً بالمنطقة وخارجها، وقد أقيمت الحفلة وسط إجراءات احترازية حيث تطبّق دبي أوبرا منذ افتتاحها شروطاً صارمة للسلامة بما يتوافق مع معايير هيئة الصحة بدبي ومنظمة الصحة العالمية، تتضمن التعقيم وقياس درجات حرارة الأفراد، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة في جميع الأوقات، وغيرها من إجراءات الوقاية.

تجارب حصرية

وشدا محمد عساف بمجموعة من أروع أغنياته التي أطربت جماهيره مثل: «سيوف العز» و«لوين بروح» و«حكايتي معاه» و«يا بنية»، أما الفنان سيف نبيل فشدا بأغانٍ لامست قلوب الجماهير مثل: «قلب ثاني» و«بس تعال» و«عشق موت»، وغيرها من الأغاني التي حققت تفاعلاً مع الجمهور، وتعد الدورة الثالثة والعشرون من مفاجآت صيف دبي، والتي انطلقت 9 يوليو الماضي وتستمر حتى 29 أغسطس الجاري، جزءاً من جدول الفعاليات السنوي لقطاع التجزئة في دبي، والتي تضم مهرجانات رئيسة وعروضاً ترويجية وتجارب حصرية.

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