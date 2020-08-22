«أحببتك قبل أن أراك».. التخاطر بين الرجل والمرأة

المصدر: القاهرة - البيان

تدور أحداث هذه الرواية حول فكرة التخاطر الروحي بين الرجل والمرأة، وجذب الطرف الآخر بوساطة قوة العقل الباطن.

الرواية الصادرة حديثاً تحت عنوان «أحببتك قبل أن أراك» للكاتبة نرمين عشرة، تعزز فكرة أن الإرادة تقهر أية هزيمة وأن الحب قوة تستطيع أن تتخطى بها الصعوبات وتمدك بالصبر والقدرة على تحمل الحياة بمتاعبها.

والرواية عاطفية اجتماعية تحمل بعداً نفسياً فلسفياً، فهي تبني عالماً آخر من الرومانسية والهدوء والسعادة، وتسرد عدة مشكلات أسرية وتضع الحل المناسب لها، وتتطرق إلى عدة مشكلات اجتماعية وإنسانية تتعلق بقاطني المناطق الشعبية.

وجاء على غلاف الرواية: «إذا ضاقت عليك الأرض يوماً فالجأ إلى أحضان السماء الحانية، ودع روحك بين يدي خالقها فإنه لن يخذلك أبداً، ستجد الكون كله مسخراً من أجلك. إنها القوة التي تهبك هذا الكم الهائل من الراحة النفسية، وتمنحك طاقة الحب لتوزعها على غيرك، ليتنا جميعاً نرضى ونحب ونعطي فنعيش في سعادة وسلام».

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