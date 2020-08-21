الإعلان عن جائزة «عوشة بنت خليفة» للشعر النبطي

المصدر: دبي - البيان

عقدت د. رفيعة غباش، رئيس مجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب) ومؤسس متحف المرأة، اجتماعاً مع مجموعة من الشعراء المهتمين بالشعر النبطي ضمن الاستعدادات والتحضيرات النهائية للجائزة.

وانطلقت جائزة عوشة بنت خليفة السويدي تحت رعاية رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور في دورتها الأولى 2020، والتي استلهم عنوانها من قصيدة الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي التي بدأتها بـ «له قوافي كالصخر ملسا».

وذلك للمحافظة على هذا الإرث الثقافي، وحرصاً منه على تشجيع الأجيال للتعرف إلى الشعر النبطي الأصيل. تأتي الجائزة ضمن 4 حقول هي: تكريم شخصية إماراتية أو خليجية لإسهاماتها الأدبية، وجائزة أفضل قصيدة نبطية في مجاراة إحدى قصائد عوشة، وجائزة أفضل دراسة أدبية في شعر عوشة، وجائزة أفضل إلقاء لإحدى قصائد عوشة.

أما عن شروط المسابقة وتفاصيلها، في فرع أفضل قصيدة نبطية في مجاراة إحدى قصائد عوشة، فيجب أن تحمل القصيدة المشاركة شعار الدورة، وألا تقل أبيات القصيدة عن 10 أبيات وألا تزيد على 20 بيتاً، وفي جائزة أفضل دراسة أدبية في شعر عوشة، وضع عنوان محدد للدراسة المقدمة، وألا تقل الدراسة عن 20 صفحة ولا تزيد على 30، وفي جائزة أفضل إلقاء لقصيدة من قصائد عوشة، خاصة لطلبة المدارس، أن يحفظ الطالب أو الطالبة إحدى قصائد عوشة بنت خليفة السويدي، ثم تسجل صوتاً وصورة وترسل بجودة عالية.

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