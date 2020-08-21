الترشح لجوائز «الشارقة للكتاب 39» حتى الأول من سبتمبر المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن استمرار استقبال طلبات الترشح لجوائز «معرض الشارقة الدولي للكتاب» حتى الأول من شهر سبتمبر المقبل، حيث تتيح للكُتاب والناشرين التقدم للجوائز عن فئاتها السبع: أفضل كتاب إماراتي (في مجال الرواية)، وأفضل كتاب عربي (في مجال الرواية)، أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع (أدب الرحلات)، وأفضل كتاب إماراتي (مطبوع عن الإمارات)، وأفضل كتاب إماراتي (في مجال الدراسات)، وأفضل كتاب أجنبي (خيالي)، وأفضل كتاب أجنبي (واقعي).

ويسعى المعرض الذي يعقد هذا العام في دورته الـ39، لتشجيع الإبداعات المحلية ودعم المواهب الناشئة في المجتمع الإماراتي من خلال جائزة «الكتاب الإماراتي» بفئاتها الأربعة: «الرواية»، و«الدراسات»، و«الإبداع»، و«النصوص المسرحية»، إذ ينال الفائزون جوائز مالية تبلغ قيمتها 400 ألف درهم بواقع 100 ألف درهم لكل فئة، وتُمنح جائزة فئة «الإبداع» في كل عام لنوع أدبي جديد، حيث تم تخصيصها هذا العام لـ«أدب الرحلات» بهدف إبراز المواقف والتجارب الحياتية والإنسانية التي رصدها المؤلفون المحليون.

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