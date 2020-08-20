«الجداريات والفنون» في دبي تحتفي بأبطال خط الدفاع الأول

المصدر: دبي - البيان

تحتفي مسابقة الجداريات والفنون، في دورتها الثالثة، والتي تنظم بالتعاون بين هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسوق الأغذية الطازجة الرائد، ماركت الواجهة البحرية، بأبطال خط الدفاع الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين كافحوا ضد وباء «كوفيد 19»، حيث خصص موضوع أعمال المسابقة حولهم، إذ سيمنح الفائظ جائزة قدرها 15,000 درهم إماراتي إضافة إلى فرصة تحويل تصميمه إلى جدارية واقعية تعرض في ماركت الواجهة البحرية. واشترطت المسابقة على المشاركين في مسابقة الجداريات والفنون لهذا العام، مهمة إنشاء تصميم للوحة جدارية يعكس تميز جهود وتفاني خط الدفاع الأول في الإمارات. وحدد الموعد النهائي لتقديم المشاركات بـ 15 أكتوبر المقبل 2020.

وقال محمد المدني، مدير ماركت الواجهة البحرية : «إن الاحتفال بمسابقة الجداريات والفنون سنوياً يُكمل رؤيتنا التي تهدف إلى تجديد وتعزيز محور المدينة الأصلي. كما يشرفنا أن نتكاتف مع هيئة دبي للثقافة والفنون للسنة الثالثة على التوالي حتى نتمكن من المساعدة في تقديم تجربة ثقافية أكثر ثراءً مع هذه الرسالة والموضوع المهم للغاية للمجتمع».

وقال خليل عبد الواحد، مدير إدارة الفنون في دبي للثقافة: «تندرج مسابقة الجداريات والفنون في ماركت الواجهة البحرية ضمن جهودنا الرامية إلى تمكين الصناعة الإبداعية وتوفير منصة تُمكن الفنانين الناشئين من أن يكونوا جزءاً من مشهد الفنون المزدهر بالإمارة. يعكس موضوع هذا العام امتناننا وتقديرنا كمجتمع لخط الدفاع الأول لدينا، وستتاح للمشاركين فرصة استثنائية للتعبير عن هذا الامتنان على شكل لوحة جدارية سيتم عرضها بشكل دائم في ماركت الواجهة البحرية».

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