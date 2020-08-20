«وردة الكهولة» لحبيب الصايغ جديد «الفائزون»

المصدر: دبي - البيان

صدر حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ضمن سلسلة «الفائزون» كتاب شعري جديد بعنوان «وردة الكهولة» للشاعر الراحل حبيب الصايغ (1955 ـ 2019)، وهو تقليد اتبعته مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، حيث تنشر كتاباً لكل فائز بجائزتها، وكان الشاعر الإماراتي الراحل حبيب الصايغ قد فاز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية حقل الشعر في الدورة الرابعة عشرة (2014 - 2015)، وجاء في حيثيات الفوز حسب لجنة التحكيم: «قررت اللجنة منح الجائزة للشاعر حبيب الصايغ؛ لكونه أحد رواد الحداثة الشعرية في الخليج العربي، ولجهوده في تجديد شكل القصيدة وإيقاعاتها ومضامينها، بأنماطها الثلاثة (العمود، التفعيلة، والنثر)؛ فجعلها مرايا شعرية نُبصر من خلالها مكابدات الإنسان العربي أنّى كان، وأخرجها من محليتها إلى رحابة الهم الإنساني العام».

ويتزامن إصدار هذا الكتاب الشعري البارز للشاعر حبيب الصايغ بمناسبة مرور سنة على رحيله.

ويعد كتاب «وردة الكهولة» من الكتب الشعرية المميزة للراحل حبيب الصايغ، وقد أصدرت مؤسسة العويس طيلة السنوات الماضية عشرات الكتب النافذة للفائزين، وفي المقابل أصدرت كتباً أخرى في السلسلة ذاتها خص بها مؤلفوها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كإصدار أول.

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