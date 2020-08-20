«دبي أوبرا» عامرة بالبهجة والطرب اليوم

المصدر: دبي - البيان

تقدم مفاجآت صيف دبي عطلة نهاية أسبوع أخرى مليئة بالأنشطة والحفلات الموسيقية والعروض الترويجية وغيرها الكثير. وسلطت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية في مختلف أنحاء المدينة، والتي تجعل من عطلة نهاية الأسبوع وقتاً ممتعاً للجميع.

التسلية والترفيه

وفي حدث الأسبوع الترفيهي الأبرز، يحيي المطربان سيف نبيل ومحمد عساف حفلاً على مسرح دبي أوبرا اليوم، وذلك في سياق حفلات الصيف ومفاجآت صيف دبي.

وسيسعد النجمان الجمهور من خلال مجموعة رائعة من أفضل أغانيهما، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الجديدة.

ويعد نبيل وعساف من أكثر مطربي الوطن العربي شهرة، حيث يمتلك كل منهما جمهوراً كبيراً في المنطقة وخارجها.

موسيقى بوليوود

ويمكن للجمهور الاستمتاع بموسيقى بوليوود الرائعة خلال مفاجآت صيف دبي مع الحصول على تخفيض بنسبة 30 بالمئة على التذاكر يوم غد الجمعة، حيث يحيي المطرب الهندي سونو نيجام أول حفل لموسيقى بوليوود يتم فيه تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، غداً في مركز دبي التجاري العالمي. ويشمل الحفل الذي يقام تحت عنوان ذا لايت مع سونو نيجام، أنغام واستعراضات بوليوود الشهيرة.

ولن تؤثر إجراءات الصحة والسلامة الصارمة على سير الحفل، حيث يعمل المبدعون والفنانون الاستعراضيون على ضمان جعل الحفل تجربة لا تُنسى. وسيرافق نيجام على خشبة المسرح عدد من أفضل الموسيقيين والفنانين الاستعراضيين الموهوبين في دولة الإمارات.

سينما

وتقدم فوكس سينما عطلة نهاية أسبوع مثالية لعشاق الأفلام، حيث سترحب دور عرض فوكس سينما في كل من مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف بجمهور الأفلام الذين يقومون بحجز العروض الخاصة بالأصدقاء وأفراد العائلة. ويتوفر عرض السينما الخاصة طوال فترة مفاجآت صيف دبي، حيث تتسع كل قاعة لما يصل إلى 10 ضيوف للاستمتاع بأحدث الأفلام.

موضة

ويمكن لعشاق الموضة تصميم إطلالاتهم الخاصة المستوحاة من عالم مدهش في متاجر جاب في دبي مول ومول الإمارات وسيتي سنتر مردف خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يمكن للعملاء حتى 12 سبتمبر إضافة لمساتهم الخاصة على الأزياء المستوحاة من عالم مدهش عند شراء أي قطعة من المتجر بالسعر الكامل. وتشمل الخيارات القطع المطرزة الرائعة والمتوفرة خلال أيام الأسبوع، وتصاميم الألوان والملصقات القماشية التي تحمل توقيع الفنانين في عطلات نهاية الأسبوع.

مهرجانات رئيسية

تعد الدورة الثالثة والعشرون من مفاجآت صيف دبي، التي انطلقت 9 يوليو الماضي وتستمر حتى 29 أغسطس الجاري، جزءاً من جدول الفعاليات السنوية لقطاع التجزئة في دبي، التي تضم مهرجانات رئيسية وعروضاً ترويجية وتجارب حصرية.

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