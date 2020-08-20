39 مصوراً في «الشارقة وجهة نظر8»

المصدر: الشارقة - البيان

تنظمُ مؤسسة الشارقة للفنون معرض التصوير الفوتوغرافي «الشارقة وجهة نظر 8»، الذي يقام في الفترة بين 29 أغسطس و28 نوفمبر 2020، في استوديوهات الحمرية.

يشارك في النسخة الثامنة من المعرض 39 مصوراً من 20 دولة، تم اختيارهم من خلال الدعوة المفتوحة التي أعلنتها المؤسسة مسبقاً. وتقدّم الأعمال المعروضة طيفاً واسعاً ومهماً من الصور الفوتوغرافية التي تروي قصصاً معبّرة عن التجارب الشخصية والحياة المجتمعية، وتتبنى مجموعة مختلفة من الأساليب الفنية مثل: الكولاج والصور المتناظرة والتعديلات الرقمية، بحيث تعكس الصور المختارة الظروف الإنسانية، والمناظر الحضرية، وسيناريوهات مستقبلية من وحي الخيال.

يهدف المعرض إلى تطوير واقع الفوتوغراف، وتعزيز إبداعات المصورين، وتشجيع حضورهم في المجتمع الثقافي.

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