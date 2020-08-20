«جائزة عوشة» تفتح باب الترشح لدورتها الأولى

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جائزة عوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب)، عن بدء قبول طلبات الترشح للدورة الأولى بعنوان «له قوافي كالصخر ملسا 2020»، في حقول الجائزة الأربعة: تكريم شخصية إماراتية أو خليجية لإسهاماتها الأدبية، وأفضل قصيدة نبطية في مجاراة إحدى قصائد «عوشة»، وأفضل دراسة أدبية في شعر «عوشة»، وجائزة أفضل إلقاء لإحدى قصائد «عوشة».

وتتضمن شروط المسابقة وتفاصيلها، في فرع أفضل قصيدة نبطية في مجاراة إحدى قصائد «عوشة»، فيجب أن تحمل القصيدة المشاركة شعار الدورة، وألا تقل أبيات القصيدة عن 10 أبيات وألا تزيد على 20 بيتاً، وفي جائزة أفضل دراسة أدبية في شعر «عوشة»، وضع عنوان محدد للدراسة المقدمة، وأن لا تقل الدراسة عن 20 صفحة ولا تزيد على 30، ويسمح للمرشح بتقديم دراسة واحدة فقط، على أن تكون باللغة العربية، وفي جائزة أفضل إلقاء لقصيدة من قصائد «عوشة»، خاصة لطلبة المدارس، أن يحفظ الطالب أو الطالبة إحدى قصائد فتاة العرب، ثم تسجل صوتاً وصورة «فيديو» بجودة عالية.

يذكر أن الجائزة ستكون سنوية، وكل دورة ستحمل شعاراً من قصائد «فتاة العرب». فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجائزة في دورتها الأولى 300 ألف درهم إماراتي، مع حصول كل فائز في المسابقة على شهادة تقدير.

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