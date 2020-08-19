إصدارات «الأرشيف الوطني» جليس رواد المقاهي في الدولة

المصدر: (أبوظبي – البيان)

باشر الأرشيف الوطني توزيع عددٍ كبيرٍ من إصداراته على أشهر المقاهي في أبوظبي وغيرها من إمارات الدولة ضمن مبادرة «جليسك كتابك».

وجاءت هذه المبادرة في إطار المسؤولية المجتمعية التي يوليها الأرشيف الوطني اهتماماً كبيراً بوصفها واجباً وطنياً وأخلاقياً، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز الحسّ الوطني وثقافة القراءة لدى أبناء المجتمع، وتعدّ هذه المبادرة ظاهرة ثقافية جديدة تستهدف تمتين الصلة بين زوار المقاهي والكتاب ما يثري وقتهم ويوسّع معارفهم.

وتلاقي إصدارات الأرشيف الوطني قبولاً من مالكي المقاهي وروادها لأنها ثرية بالمعلومات التاريخية المؤيدة بالوثائق التاريخية عن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها، وسير قادتها العظام، ويجد فيها القارئ توثيقاً دقيقاً للإرث الحضاري والثقافي لدولة الإمارات وقيام اتحادها.

ومن أهم إصدارات الأرشيف الوطني التي تم توزيعها على رفوف أشهر المقاهي الكتب التالية: «زايد من التحدي إلى الاتحاد» و«زايد رجل بنى أمة» و«زايد والتراث» و«زايد والتميز» و«خليفة رحلة إلى المستقبل» و«هكذا تحدثت فاطمة بنت مبارك» و«قصر الحصن.. سيرة حكام أبوظبي» و«أم كلثوم في أبوظبي».

وتتمتع إصدارات الأرشيف الوطني بجمال مظهرها، وجودة إخراجها، وثراء مضامينها الوطنية بالمعلومات الدقيقة المدعّمة بالصور الفوتوغرافية التاريخية، والخرائط والإحصاءات المهمة.

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