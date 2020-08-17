«جوجنهايم» يختتم «في الاستوديو» بجلسة نقاشية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

يختتم جوجنهايم أبوظبي برنامجه الافتراضي «في الاستوديو» بجلسة نقاشية تعقد غداً، وتبث الجلسة في تمام الساعة السابعة مساء، عبر المنصات الرقمية التابعة لـ«الثقافة للجميع»، وقناة «أبوظبي للثقافة» في موقع «يوتيوب». تقدّم الجلسة الافتراضية وجهات نظر مجموعة من الفنانين القاطنين في أبوظبي حول نقاط قوة المجتمع الفني بدولة الإمارات بمن فيهم: ميثاء عبدالله، وهاشل اللمكي، ورند عبد الجبار، وناصر الزياني، من خلال حوار مع القيمتين الفنيتين في متحف جوجنهايم أبوظبي سارة بن صفوان، وساشا كالتر- واسرمان.

وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، قدّم برنامج «في الاستوديو» هؤلاء الفنانين الأربعة من خلال سلسلة من الزيارات الافتراضية والجولات الفنية في استوديوهاتهم الخاصة، حيث منح الفنانين منصة جديدة لعرض إبداعاتهم وأعمالهم الفنية للجمهور، إضافة إلى تقديم حوارات فنية ملهمة باعتباره منصة ومنتدى للحوار الفكري والثقافي.

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