مصطفى قمر يراهن على ألبومه الجديد

المصدر: القاهرة - البيان

يطرح المطرب مصطفى قمر خلال أيام الجزء الثاني من ألبوم «لمن يهمه الأمر»، الذي يضم 7 أغانٍ هي: «حُبِّك على جبين»، «مسافر»، «عجوز في المدينة»، «هغنيلِك»، «دُقِّي عودِك»، «حنونة»، «سَوْسَنَة».

ويراهن قمر على ألبومه الجديد الذي تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء بينهم رضا زايد والراحل سامح العجمي، حيث لحن قمر عدداً من أغاني الألبوم، كما قام بتوزيع الألبوم بشكل كامل.

وأصدر قمر الجزء الأول من ألبوم «لمن يهمه الأمر» 1996 وضم أغاني: «أهل الغرام»، «جحا»، «سلمولي»، «كان ليه يوم حبيب»، وحقق نجاحاً كبيراً وقتها.

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