«دبي أوبرا» تنظم حفلات موسيقية وعروضاً كوميدية متنوعة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت دبي أوبرا عن المزيد من العروض المتميزة في الشهر الجاري، بعد سلسلة الحفلات الموسيقية الناجحة منذ إعادة افتتاحها في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك بدءاً من الحفل الموسيقى العربي المرتقب في 20 أغسطس، والذي يضمّ النجم محمد عسّاف والمغني سيف نبيل، بالتعاون مع مفاجآت صيف دبي و«سبوتلايت».

أما في يوم الجمعة، 21 أغسطس، فسيعيش الجمهور أجواء من المرح الغامر والضحك مع نجمي عالم الكوميديا الارتجالية بدولة الإمارات: علي السيد (معروف من خلال عروضه الخاصة على كوميدي سنترال، إم بي سي، وبي بي سي)، ومينا ليسوني حيث سيقدّمان أمسية كوميدية.

وسيتمّ اتباع تدابير التباعد الاجتماعي والسلامة بدقّة من قبل إدارة دبي أوبرا لضمان سلامة وراحة الحضور.

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