حلم الفضاء الإماراتي في لوحة ثلاثية الأبعاد

المصدر: (دبي البيان)

أبدع الفنان الإماراتي سقاف الهاشمي ضمن مشاركته في «دبي كانفس» في دورته الخامسة، لوحة ثلاثية الأبعاد لصاروخ يتجه نحو الفضاء، تعبيراً عن الحلم الإماراتي، الذي أصبح اليوم حقيقة مع انطلاق «مسبار الأمل» في رحلته نحو المريخ، حيث اعتاد سقاف على استلهام أعماله من الإنجازات المحلية، والعادات الأصيلة لدولة الإمارات.

كما تحضر التقاليد والتراث في جزء مهم من أعمال الفنان الإماراتي سقاف الهاشمي، عبر أدوات فنية تستحضر المشاعر والخيال في كل لوحة وفكرة، ليقدم بذلك نمطاً فنياً أصيلاً قادراً على رصد التحولات المجتمعية المحلية، عبر ابتكار تجارب بصرية ممتعة، وسرد قصة ذات طابع عالمي، يجعلها تبدو مألوفة، وقريبة من أي شخص يشاهدها.

ويؤكد سقاف في هذا السياق أن فنون الشارع تمثل قيمة كبيرة في رصيد أعماله الفنية والمشروعات الحيوية، التي قدمها بالتعاون مع مبادرات «براند دبي»، بهدف المساهمة في تحويل دبي إلى متحف فني مفتوح. ويضيف: «إن تلك الأعمال المقدمة للجمهور في المناطق العامة تأتي ضمن المشروعات ذات التأثير الإيجابي الأكبر على مسيرته الفنية».

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