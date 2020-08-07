شخصيات «افتح يا سمسم» توعّي الأطفال بتفادي «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أكد علي الريس، مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المؤسسة فرغت من إنجاز مجموعة من الرسائل والفلاشات التوعوية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشار الريس إلى أن أحدث تلك الفلاشات والرسائل التوعوية كانت عبر شخصيات ودمى البرنامج التربوي الشهير «افتح ياسمسم»، حيث شاركت بالفرحة في عودة الحياة ودخول الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قدمت تلك الشخصيات ومنها «نعمان» و«ملسون»، وغيرهما من الشخصيات، النصائح والتوجيهات للأطفال بشكل محبب وقريب من وعي الأطفال لمزيد من الالتزام بالقواعد والتوجيهات الاحترازية التي اتخذتها دول المنطقة من أجل مواجهة هذه الجائحة.

كما أعلن مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي أيضاً عن إنجاز المؤسسة أيضاً فلاشاً توعوياً بعنوان «هنا الكويت» بالتعاون مع المخرج الشاب حمود الفارس الذي كانت المؤسسة قد رصدته وهو يشارك في أحد أعماله في مسابقة «فلاح الحجرف للاعمال الوطنية» التي تعد أحد أبرز المنصات الخاصة بالأعمال الوطنية، حيث يسلط الفلاش الجديد الضوء على الجنود في الصف الأول والذين يغطون كافة التخصصات. وفي ختام تصريحه، قال مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك علي الريس، إن المؤسسة تثمن الدعم الكبير الذي تحظى به من لدن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارات الإعلام في دول المنطقة.

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