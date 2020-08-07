متاحف الشارقة تستقبل زوارها بعد إغلاق دام 4 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

توافد المئات من الزوار إلى المتاحف المنضوية تحت مظلة هيئة الشارقة للمتاحف التي فتحت أبوابها من جديد بعد نحو 4 أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فيما أكدت هيئة الشارقة للمتاحف اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان أمن وسلامة الزوار والعاملين، والحد من انتشار الفيروس، محددة مجموعة من الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها للدخول.

وشهدت المتاحف بعد فتحها بشكل تدريجي، تدفق أعداد كبيرة، لا سيما خلال إجازة عيد الأضحى التي استغلها العديد من أفراد المجتمع لزيارة متاحفها والاطلاع على مقتنيات المتاحف والاستمتاع بما تحويه من كنوز، فيما عبر حشد من الزائرين عن سعادتهم بعودة النشاط إلى المتاحف واحتفائها بالزوار والمرتادين، مؤكدين أن التدابير الاحترازية المتخذة من قبل الهيئة أشعرتهم بالراحة والثقة، وبددت أي تخوف لديهم.

وقال حمد صالح حسين من أبوظبي، إنه كان في انتظار قرار عودة الفتح ويترقبه بشغف، وأنه قرر فور صدوره، استثمار إجازة عيد الأضحى لزيارة متحف الشارقة للحضارة الإسلامية كمحطة أولى له، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة مقصد مهم نظراً لما تزخر به من متاحف متنوعة، فيما أبدى صديقه، عبد الله العولقي، سعادته لتواجدهم في قلب التاريخ العربي الإسلامي، موجهاً تحية شكر إلى هيئة الشارقة للمتاحف لما تبذله من جهد لضمان زيارة آمنة وسالمة لمرتادي متاحفها المنتشرة.

ووصف سيف العولقي متحف الشارقة للحضارة الإسلامية بالصرح الحضاري العملاق، مشدداً على أهمية المتاحف في التعريف بالحضارات، ومشيراً إلى زيادة الثقافة المتحفية والإقبال على زيارة المتاحف من قبل أفراد المجتمع، وقال إن الكثيرين يولون أهمية بالمتاحف نظراً لكونها موسوعات وكتباً مفتوحة على الحضارات المتعاقبة.

أما حسن الجعيدي وعائلته التي تجاوز عددها 10 أشخاص، فكان متحف الشارقة للحضارة الإسلامية وجهتهم المفضلة خلال عطلة العيد، قائلين إن ما يحتويه المتحف يجعلهم يشعرون بالفخر من عظمة حضارة العرب والمسلمين ودورهم فيما يشهده العالم من تطور في شتى المجالات وهو ما يريدون أن يتعلمه ويفهمه أبناؤهم من خلال مشاهدتهم للمعروضات والشواهد الحضارية، علاوة على جعل زيارة المتاحف أمراً أساسياً لديهم وزرع ثقافة المتاحف عندهم.

ثقة وأمان

بدورها أعربت منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، عن سعادتها بالعدد الكبير من الزوار التي شهدتها متاحف الهيئة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وقالت: «من المهم بالنسبة لنا في هيئة الشارقة للمتاحف أن نلمس إحساس زوارنا بالثقة والأمان يشجعهم للعودة والاستمتاع بما تقدمه متاحفنا، ونأمل أن تواصل أعداد الزوار النمو خلال الأشهر القادمة».

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