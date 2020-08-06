«كتّاب وأدباء الإمارات» يطلق مختبر الإبداع الأحد

المصدر: الشارقة - البيان

كشف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عن عزمه إطلاق برنامج مختبر الإبداع الأدبي، في التاسع من شهر أغسطس الجاري، والذي يتلاقى مع رؤيته الهادفة إلى تزويد الكتاب الشباب بفنون الكتابة الإبداعية في شتى المجالات الأدبية، والارتقاء بالمستوى الثقافي والتقني للكتاب الشباب ورعايتهم وصقل قدراتهم وتطويرها بإشراف نخبة من الكتاب والأدباء.

ومن شأن مختبر الإبداع الأدبي أن يمثل منصة معرفية نوعية لجيل الكتاب الشباب، من خلال طرح العديد من الموضوعات، التي تثري ذائقتهم، وتعمل على وصالهم بفنون الأدب في العديد من مجالاته المتنوعة.

ومن المقرر أن تنطلق أولى فعاليات المختبر يوم الأحد في التاسع من أغسطس الجاري، على أن تتواصل حتى السادس والعشرين لتشمل محطات عديدة في بحور الأدب، تبدأ بفن كتابة الرواية في ورشة، يقدمها الروائي ناصر عراق. وأكد د.محمد حمدان بن جرش، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أهمية مختبر الإبداع الأدبي، وما يتطلع إليه الاتحاد من أهداف عديدة في تنظيمه بدعوة الكتاب الشباب، للاستفادة من ورشه المتنوعة.

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