رسائل نجوم الفن إلى بيروت.. تضامن وحب ودعم

المصدر: دبي ـ غسان خروب

رسائل دعم بالجملة، حملت بين ثناياها الدعاء والكثير من الحب لبيروت، ولأهلها، حفلت بها حسابات النجوم الإماراتيين والعرب على مواقع التواصل الاجتماعي. في جلها رفعوا أكف الدعاء إلى الله، بأن «يحفظ لبنان وأهله»، في وقت توشحت فيه حساباتهم بألوان العلم اللبناني، وتشكيلة من صور تظهر حجم الانفجار وما خلفه من دمار، مرفقة مع أبيات شعر بعضها للشاعر الراحل محمود درويش، وأخرى للشاعر جوزيف حرب. تغريدات النجوم أظهرت حبهم لبيروت، وعبرت عن صدمتهم بالانفجار، الذي هز أرجاء العاصمة اللبنانية.

تفاعل

عبر صورة لـ «برج خليفة وقد توشح بالعلم اللبناني»، تفاعل الفنان أحمد الجسمي مع الحدث، الذي علق عبر «انستغرام»، بقوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم احفظ لبنان وأهله والطف بهم، قلوبنا معكم أهلنا وأشقاءنا في لبنان».

أما الفنان فايز السعيد الذي توشح حسابه بالعلم اللبناني، فآثر التعليق بقوله: «آه يا لبنان.. اللهم احفظ لبنان»، وهو ما انسحب أيضاً على الفنانة أحلام التي نشرت صورة للانفجار، وأرفقتها بتعليق، قالت فيه: «بيروت.. يا رب احفظ لبنان وأهلها».

أما الفنانة بلقيس فغردت بالدعاء للبنان، حيث كتبت على «تويتر»: «الله يلطف بأحبائنا وأهلنا وأصحابنا في بيروت.. اللهم إنا استودعناهم فاحفظهم بعينك التي لا تنام»، ونشرت الفنانة أريام مقطعاً مصوراً للانفجار، وأرفقته بتعليق قالت فيه: «الله يحميك يا لبنان.. ويحفظ الشعب اللبناني. حسبي الله ونعم الوكيل»، ونشر المخرج الإماراتي منصور الظاهري اليبهوني على «تويتر» أبياتاً من قصيدة «بيروت» للشاعر الراحل محمود درويش، التي يقول مطلعها: «بيروت تفاحة.. والقلب لا يضحك».

شعار تضامني

«لبيروت من قلبي سلام لبيروت»، شطر من بيت شعر صاغه يوماً الشاعر جوزيف حرب، وتغنت به السيدة فيروز، تحول في غمضة عين إلى شعار تضامني رفعه جل النجوم العرب، في حساباتهم، ليعبروا من خلاله عن تضامنهم مع بيروت. فمن جهته نشر الفنان السعودي عبد الله السدحان، على حسابه مقطعاً من الانفجار، وعلق عليه بالقول: «حفظ الله الأمة العربية من كل شر ونسأل الله أن يبعد عنها ما ابتليت به، اللهم إني استودعتك وطني، وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها،أرضها وسماءها، اللهم احفظ لبنان من الطغاة وكل من يريد بها سوء»، فيما نشر زميله طلال سلامة، صورة تعبر عن الكارثة تحمل عبارة «اللهم الطف بلبنان»، وعلق عليها: «إنا لله وإنا إليه راجعون».

صدمة

بعبارات تفيض حزناً، عبرت الفنانة سلافة معمار، عن صدمتها بما حدث، حيث كتبت: «صدمة كبيرة ما حصل، لا نستحق هذا الكم الكبير من الدمار والعنف.. يا رب احمِ لبنان الحبيب واحمِ أهله»، بينما تمنى الفنان تيم حسن الشفاء للجرحى، وقال: «الله يرحم الضحايا ويشفي الجرحى ويحميك يا لبنان».

وعبرت الفنانة أصالة نصري عن حزنها لما تعرضت له بيروت، وقالت: «كم هي صبورة ومؤمنة.. بالله الّذي وعد باليُسر بعد العسر.. وليس هناك عُسر مثل هذا اليوم.. فيا ربّ بقدر محنتك فرجك.. بحقّ هذا الصّباح اشفها».

«مشهد مخيف ومرعب»، بهذا التعبير بدأت الفنانة سميرة سعيد تغريداتها المرفقة مع صور من الحادث، وقالت: «لا أفهم في لغة السياسة ولا بمواءماتها ولا بمتناقضاتها، لكن هل هناك مبرر لكل هذا الدمار والعنف.. الله يحفظ لبنان ويحفظ عالمنا من كل هذه الكوارث التي تتوالى علينا تباعاً».

كما شارك في الحملة أيضاً الفنان خالد سليم، وايساف، والممثل نبيل الحلفاوي الذي غرد بالقول: «المشاهد المروعة للدمار الشامل الذي أصاب بيروت تدمي القلب، رحم الله الضحايا وألهم أسرهم الصبر وأصدق دعواتنا للمصابين بالشفاء، وأن يلطف الله باللبنانيين في هذه المحنة».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز