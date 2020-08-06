صناعة أفلام عن الفضاء في «فن» الصيفي

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت «فن»، المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات، عن تنظيم مخيم «فن_تاستيك» الصيفي حول صناعة الأفلام بتقنية إيقاف الحركة (stop motion)، احتفاءً بنجاح مهمة الإمارات الفضائية لاستكشاف المريخ.

ووجهت المؤسسة الدعوة للأطفال واليافعين من الفئة العمرية 12 - 15 عاماً للمشاركة في الورشة التي تستمر على مدار خمسة أيام في الفترة 9 - 13 أغسطس الجاري من الساعة العاشرة حتى الحادية عشرة صباحاً، حيث تأتي الورشة الافتراضية التي تقام عبر منصة زوم، تحت عنوان «لنذهب إلى الفضاء»، وضمن مخيم فنتاستيك الصيفي السنوي.

تقنيات

وتشرف على الورشة المجانية الفنانة الإماراتية عائشة سيف الحمراني، المعروفة بحسابها الذي يحمل اسم «منورة» على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تساعد المشاركين على صنع الهياكل وتجهيز الإعدادات الخاصة بالفضاء، وتصوير أفلام بتقنية إيقاف الحركة (stop motion) باستخدام الهواتف والأجهزة الذكية عن طريق تطبيق خاص.

يمكن التسجيل في الورشة عبر الرابط التالي:

https:/ / funn.ae/ funn-programs/ virtual-workshop

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