عمر غباش ضيف ثالثة جلسات «نادي القراء»

المصدر: الشارقة - البيان

تستضيف هيئة الشارقة للكتاب، في ثالثة جلسات «نادي القراء»، عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، للحديث عن كتابه الملهم «رسائل إلى شاب مسلم»، في حوار مفتوح (عن بُعد) مع جمهوره من القراء بمختلف دول العالم، عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 12 أغسطس الجاري.

وتأتي الجلسة التي يديرها الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، ضمن سلسلة جلسات حوارية مفتوحة أمام الجمهور ينظمها «نادي القراء» (عن بُعد)، بهدف جمع القراء ومحبي الكتاب مع نخبة من كبار الأدب العربي والعالمي، في إطار رسالة هيئة الشارقة للكتاب وجهودها الرامية لتعزيز الحراك الثقافي ودعم صناعة المعرفة. ويمكن للراغبين في المشاركة، الانضمام على منصة تطبيق زووم عبر الرابط: https:/‏/‏bit.ly/‏30olGw9، كما ستبث الجلسة مباشرةً عبر صفحة الهيئة على فيسبوك وإنستغرام.

ويضم كتاب «رسائل إلى شاب مسلم» 27 رسالة، تتطرق إلى أسئلة وموضوعات مختلفة في شؤون الحياة، وقد صدر في طبعته الإنجليزية عن دار نشر «بيكادور» في المملكة المتحدة، وتُرجم لاحقاً إلى ست لغات. ويرعى عمر غباش جائزة سيف غباش - بانيبال للترجمة الأدبية من اللغة العربية للإنجليزية، وهو عضو مجلس أمناء ومؤسس للجائزة العالمية للرواية العربية بالتعاون مع جائزة مان بوكر في لندن، وعضو في لجنة الاستحواذ التابعة لمتحف اللوفر في أبوظبي، وعضو مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية في أبوظبي، وأطلق مؤخراً مؤسسة تركز على نشر الروايات العربية الحديثة تحمل اسم «كتب كليم».

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