«الناشر الأسبوعي» تضيء على «الأرشيف الأسير»

المصدر: الشارقة - البيان

تناول العدد الجديد من مجلة «الناشر الأسبوعي» موضوعات تتعلق بصناعة النشر والتبادل الثقافي، مسلطاً الضوء على التعاون الثقافي بين إيطاليا والإمارات، وتعزيز الشراكة مع إمارة الشارقة في معارض الكتب والمؤتمرات والمهرجانات الثقافية.

ونشرت المجلة التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، تحقيقات واستطلاعات وحوارات ومقالات ودراسات وتقارير ومراجعات كتب، فضلاً عن أخبار عن إصدارات جديدة. ومن بين موضوعات المجلة، تحقيق عن «الأرشيف الأسير» الذي يرصد بالأرقام والأسماء المكتبات الفلسطينية التي نهبها الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1948.

ونشرت المجلة دراسات ومقالات عن الأدباء كارسون ماكالرز وإميلي نوثومب وخوليو كورتاثار وفلاح رحيم وديرك براك، وحوارين مع الشاعر والباحث الإسباني من إقليم الباسك، شابير سوسبيريغي، والشاعرة والمصورة وعالمة الاجتماع الكولومبية آنا ماريا بوستامانتي.

كما سلطت الضوء على على مشروع منصة «كتاب صوتي» السويسرية لإصدار مختارات من ديوان الشاعر إبراهيم نصر الله «الحب شرير». وفي افتتاحية العدد، كتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، عن الحضور الثقافي العالمي لإمارة الشارقة وإنجازاتها.

وقال: إن «مؤسسات وهيئات وجهات ثقافية في مختلف مدن العالم تحرص على تعزيز التعاون مع إمارة الشارقة، العاصمة العالمية للكتاب، للعام 2019، التي أصبحت منارة حقيقية بمشروعها الثقافي التنويري الذي يتواصل إشعاعه برؤية المثقف المؤلف، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ورعاية سموّه ودعمه وتوجيهاته».

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