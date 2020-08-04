«يورو نيوز» تحتفي بمعالم وصروح دبي الثقافية والفنية

المصدر: (دبي - البيان)

احتفت «يورو نيوز»، في تقرير موسع، بثراء وتميز الأماكن الترفيهية والسياحية المميزة وسط مدينة دبي، طبقاً لما نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إذ عرّف التقرير بثراء الأماكن الثقافية والفنية وسط مدينة دبي، بدءاً من برج خليفة، أطول مبنى في العالم، ومروراً بعالم الحيوانات المائية في حوض دبي المائي الذي يبرز جمال وهدوء أعماق المياه، بالإضافة إلى دبي أوبرا الوجهة الفنية والثقافية الأبرز وسط المدينة.

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