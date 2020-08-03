منصة رقمية توثق أعمال موسيقيات منسيات

المصدر: (باريس - أ ف ب)

من فرانشيسكا كاتشيني في القرن السابع عشر إلى المؤلفات الشابات اليوم.. تحصي منصة رقمية الأعمال الفنية لأكثر من 700 مؤلفة موسيقية، في خطوة تهدف للتعريف بفنانات لطالما حُرمن التقدير الذي يستحققنه لمصلحة نظرائهن الرجال.

وقد سميت المنصة «اسألوا كلارا»، في إشارة إلى كلارا شومان، عازفة البيانو المبدعة والمؤلفة الموسيقية وزوجة المؤلف الشهير روبرت شومان.

أُطلقت قاعدة البيانات هذه في يونيو الماضي بمبادرة من فريق تقوده كلير بودان مديرة مهرجان «بريزانس فيمينين» المكرّس للمؤلفات الموسيقيات من الماضي والحاضر.

وتؤكد بودان: «منذ الصغر، لا نسمع أي أعمال موسيقية موقعة من مؤلفات، أو يصلنا القليل من هذه الأعمال لدرجة أنها لا تعلق في الذاكرة».

وتحظى هذه المنصة الرقمية بتمويل من جمعية المؤلفين والملحنين ومنتجي الموسيقى «ساسيم»، وأحصت ما لا يقل عن 4662 عملاً من توقيع 770 مؤلفة من 60 جنسية، منذ العام 1618 حتى 2020.

ويعتزم الموقع إدراج 4000 عمل إضافي في الخريف، بينها مقطوعات لهايدغارد فون بينغن (1098-1179) إحدى أولى المؤلفات المعروفات.

وتجري عمليات البحث بالمنصة عبر إدخال اسم المؤلفة أو عنوان العمل المطلوب أو الآلة الموسيقية أو البلد أو الحقبة.

ومن بين أقدم المؤلفات المنشورة أعمالهن في الموقع: الإيطاليات فرانشيسكا كاتشيني ( أول امرأة تؤلف عملاً أوبرالياً)، وإيزابيلا ليوناردا وباربارا ستروتسي، إحدى أولى المؤلفات المحترفات، وأيضاً الفرنسية إليزابيت جاكيه دو لا غير.

وأنجزت هذه المنصة الرقمية بعد عمل شاق بدأ في 2006.

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