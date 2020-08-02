«دبي كانفس».. الخيال المبدع يلون «سيتي ووك»

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

أجواء تطلق العنان للخيال، وترسم الدهشة على وجوه سكان دبي وزوارها، حملها «دبي كانفس»، مهرجان الرسم ثلاثي الأبعاد العالمي، الذي تتواصل فعاليات دورته الخامسة في «سيتي ووك» دبي.

استقطب المهرجان في يومه الثاني جمهور عيد الأضحى، عبر مجموعة من العروض الفنية، المستوحاة من مفهوم «السفر عبر الفن»، الذي يمثل ثيمة دورة هذا العام، التي جاءت لتتناسب مع ما فرضته ظروف جائحة «كورونا» من تقييدات على السفر، وهو ما مثل حلاً مبتكراً من «براند دبي»، التي تنظم هذا المهرجان الفريد من نوعه.

وتمثل المشاركة المحلية ركناً رئيساً من أركان المهرجان، الذي يضع في رأس أهدافه التعريف بالمبدعين الإماراتيين خاصة الشباب منهم، وإيجاد مساحة جديدة لعرض أعمالهم، وذلك تماشياً مع نهج «براند دبي» في تشجيع الطاقات الإبداعية الإماراتية.

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