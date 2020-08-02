4 حفلات «هولوغرام» لأم كلثوم في دبي أوبرا

المصدر: (دبي - د ب أ)

يستعد مسرح دبي أوبرا لتنظيم موسم جديد لحفلات المطربة المصرية الراحلة «أم كلثوم» بتقنية الهولوغرام، لتقدم باقة من أشهر أغانيها لجمهور من مختلف الجنسيات.

وقال منظمون في دبي أوبرا، إن الحفلات تبدأ يوم السادس من أغسطس الجاري، وتستمر ثلاثة أيام، بتنظيم دائرة السياحة والتسويق التجاري ومجموعة قنوات «ام بي سي»، وشركة «نيو دايمنشن برودكشنز».

وأشاروا إلى أن الحفل يتضمن تقديم أغنية «الأطلال» بأداء هولوغرام أم كلثوم، لأول مرة في هذا النوع من الحفلات.

ويأتي هذا التعاون بعد نجاح الحفل الأول الذي تم تنظيمه العام الماضي، الذي حقق نجاحاً كبيراً وإقبالاً واسعاً من مختلف الجنسيات.

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